Devler Ligi'nde büyük heyecan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak.Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, bugün ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.Özellikle bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, Benfica - Barcelona ve Liverpool Lille maçları merakla beklenen maçlar arasında öne çıkıyor.Şampiyonlar Ligi'nde her hafta olduğu gibi bu hafta da Türk futbolcular sahne alacak.23.00'te başlayacak Club Brugge - Juventus maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. Kenan, Juventus'un Milan ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkmıştı.23.00'te başlayacak bir diğer maçta ise milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Barcelona'yı konuk edecek. İki futbolcunun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.23.00'te başlayacak bir diğer maçta ise Türk teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Bologna'ya konuk olacak.Sky DE'nin haberine göre Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'ya kaybetmesi halinde Nuri Şahin'in görevine son verilebilir."Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)