Dev maçta noktayı Joao Felix koydu

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, evinde Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev maçta noktayı Joao Felix koydu
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04 Aralık 2023 00:58
La Liga'nın 15. haftasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golünü 28. dakikada, Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid sahasında Almeria ile karşılaşacak.

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