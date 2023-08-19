İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.