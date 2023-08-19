Dev maçta kazanan Tottenham!

Tottenham, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Dev maçta kazanan Tottenham!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 21:29
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.

Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery