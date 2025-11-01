Dev düello golsüz sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz sona erdi.
İki takım arasındaki zorlu mücadelede Galatasaray'ın Osimhen ile 1, Trabzonspor'un ise Zubkov ile 2 topu direkten döndü.
Galatasaray, Torreira ve Sane ile bulduğu gollerde ise ofsayta takıldı.
Trabzonspor'da 83. dakikada oyuna giren Benjamin Bouchouari, 90. dakikada Sallai'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
5 MAÇ SONRA BİR İLK YAŞANDI
Sahasında oynadığı son 24 lig maçında yenilmeyen Galatasaray, puanını 29'a çıkardı.
Galatasaray'a karşı 5 maç sonra sahadan puanla ayrılan Trabzonspor'un puanı ise 24'e çıktı.
Galatasaray, hafta içinde Ajax ile deplasmanda oynadıktan sonra Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Trabzonspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Wilfried Singo, Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapılan ve 3-1 kazandıkları maçın ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez'den sarı kart cezası nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, sol bek Ismail Jakobs'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine sol bekte Eren Elmalı'yı görevlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, babasının rahatsızlığı nedeniyle izinli olduğu için Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Lucas Torreira'ya da ilk 11'de görev verdi.
FATİH TEKKE, KAZANAN 11'İNİ BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 10. haftasında 2-0 kazandıkları ikas Eyüpspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Bordo-mavili ekip, İstanbul deplasmanında Andre Onana, Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Ernest Muçi ve Paul Onuachu ilk 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Edin Visça, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Danylo Sikan,Rayyan Baniya, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Kazeem Olaigbe, Arif Boşluk görev bekledi.
MARIO LEMINA STOPERDE
Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı stoperde görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte görev yaptı.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez forma giydi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında bordo-mavili formayı giyen Uğurcan, eylül ayı başında sarı-kırmızılı takıma yaklaşık 30 milyon avro bonservile transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.
ABDÜLKERİM 'DALYA' DEDİ
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. Süper Lig maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi.
Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki stoper, kaptanlığa kadar yükseldiği Galatasaray'da 100. kez bir Süper Lig maçında ter döktü.
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da geride kalan 3 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
GEÇİŞ HÜCUMLARI, KÖTÜ TERCİHLER
Karşılaşmaya her iki takım da topa sahip olmaya çalışarak başladı. Orta sahaların hızlı geçildiği, setin az oynandığı ve direkt geçiş hücumlarınına arandığı ilk bölümde takımlar final paslarında ve tercihlerinde hatalar yapınca tehlikeli pozisyonlar yaşanmadı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılıklı atakların ve geçiş hücumlarının izlendiği ilk bölümün ardından 13. dakikada Galatasaray penaltı bekledi.
Victor Osimhen, Stefan Savic ile ceza alanında girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Nijeryalı oyuncu penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi. Alper Çetin'den izleme uyarısı gelmeyince oyun devam etti.
KANAT ATAKLARI ETKİLİ OLMADI
Galatasaray, sonraki bölümde özellikle Barış Alper'in kanadından etkili ataklar yapmaya çalıştı. Ancak, Barış Alper de ortalarında takım arkadaşlarını bulamadı.
Trabzonspor ise Muçi ve Zubkov ile ataklarını olgunlaştırmaya çalışsa da Galatasaray savunmasını aşamadı.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ
Konuk ekip Trabzonspor, 26. dakikada penaltı bekledi.
Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa Muçi vurdu. Muçi'nin şutu, Sara'dan döndü. Trabzonsporlu futbolcular, Sara'nın topu elle engellediği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, oyunu durdurarak VAR hakemi Alper Çetin'in incelemesini bekledi. Yaklaşık 30 saniyelik incelemenin ardından oyun devam etti.
OSIMHEN'İN KAFA VURUŞU DİREKTEN AUTA...
Maçta gole ilk yaklaşan takım Galatasaray oldu. 29. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu direkten auta gitti.
TORREIRA ATTI AMA OFSAYT
Galatasaray, 36. dakikada ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mario Lemina kafayla topu arkaya indirdi. Lemina'nın kafayla indirdiği topu önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından da ofsayt kararı onaylandı.
İlk yarının kalan bölümünde iki takım da tehlikeli atak üretmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 ile gidildi.
TRABZONSPOR, 2. YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu.
47. dakikada Muçi'nin soldan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Zubkov'un kafa vuruşunu, Uğurcan Çakır soluna yatarak çok iyi çeldi.
STEFAN SAVIC SAKATLANDI
Trabzonspor'da Stevan Savic, 49. dakikada Barış Alper'in savunma arkasına attığı koşu sırasında topa müdahalede bulundu ve ardından baldırını tuttu.
Sakatlanan Savic, 50. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bıraktı.
YUNUS AKGÜN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk etkili atağını 61. dakikada düzenledi.
Set hücumunda yapılan paslaşmaların ardından Yunus Akgün, sağ çaprazda topla buluştu. Topu kontrol eden Yunus'un sert vuruşu yandan auta gitti.
G.SARAY TOPU ALDI, TRABZONSPOR KONTRAATAK ARADI
Oyunun son yarım saatlik bölümünde Trabzonspor savunmada daha çok oyuncuyla beklerken, Galatasaray ise set hücumlarını sıklaştırdı. Trabzonspor'un kontrataklarına karşı Galatasaray'ın çok pasla geliştirdiği hücumlar yaşanmaya başlandı.
64'te Sane'nin ceza sahası dışından şutunda Onana topa hakim olmaya başladı. 67'de Okan Buruk oyuna ilk müdahalesinde Yunus Akgün yerine Kaan Ayhan'ı oyuna sürdü.
Trabzonspor'un ikinci yarıdaki ikinci etkili atağında bir kez daha Zubkov sahnedeydi. Zubkov'un 71. dakikada ceza sahası dışından etkili şutu direkten auta gitti.
BARIŞ ALPER'E TEPKİ; ICARDİ 'DALYA' DEDİ
Okan Buruk, oyuna ikinci müdahalesini 74. dakikada yaptı. Barış Alper yerine Mauro Icardi, Gabriel Sara yerine Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
Barış Alper oyundan çıkarken tribünlerden tepki çekti.
Mauro Icardi ise Galatasaray formasıyla 100. resmi maçına çıktı.
SANE ATTI, OFSAYT BAYRAĞI KALTI
Galatasaray, 77. dakikada ikinci kez ağları havalandırdı ancak yine ofsayt bayrağı kalktı.
Torreira'nın pasında topla buluşan Sane'nin vuruşu ağlarla buluştu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.
OSIMHEN VE ICARDI FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Galatasaray, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Osimhen'in ceza sahası içi çaprazdan yaptığı vuruşu Onana çıkardı, top penaltı noktası civarındaki Icardi'ye geldi. Arjantinli forvetin yaptığı vuruş, Trabzonspor savunmasından geri geldi.
88'DE ÇOK İLGİNÇ POZİSYON
88. dakikada ilginç bir pozisyon yaşanadı. Cihan Aydın aut atışını gösterdi, Victor Osimhen penaltı düdüğü çaldığını düşünerek topu aldı ve penaltı noktasına doğru gitti. Cihan Aydın 'Hayır, hayır aut' diyerek oyunun kale atışıyla başlamasını istedi.
90. DAKİKADA KIRMIZI KART
Trabzonspor'da 83. dakikada oyuna giren Benjamin Bouchouari, 90. dakikada Sallai'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı kornerde uzak direkte bulunan Batagov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Osimhen'in ceza sahası sol köşesinden çektiği şutta kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp auta çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Muçi'nin sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Zubkov'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.
61. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
71. dakikada Torreira'dan sıyrılan Zubkov'un ceza yayı sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp auta gitti.
79. dakikada Sallai'nin sağ taraftan açtığı ortada Batagov, meşin yuvarlağa müdahale etti. Ceza yayı çizgisi üzerinde dönen topu önünde bulan Osimhen'in vuruşunda kaleci Onana, sağına yatarak topu kurtardı.
80. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazındaki Osimhen'nin kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu önünde bulan Osimhen, altıpas çizgisi önündeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Onana, meşin yuvarlağı yine kurtardı.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, arka direğe doğru topu ortaladı. Sağ çaprazdaki Osimhen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, auta gitti.
90. dakikada bordo-mavili futbolcu Bouchouari, Sallai'ye arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 85 Ahmed Kutucu), Torreira, Sara (Dk. 74 Jakobs), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Icardi), Osimhen
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 51 Rayyan Baniya), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 83 Bouchouari), Augusto (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 83 Sikan), Onuachu
Kırmızı kart: Dk. 90 Bouchouari (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Oulai (Trabzonspor), Dk. 90+4 Okan Buruk (Galatasaray teknik direktörü)
