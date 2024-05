Derya Yannier: 'Bir önceki maçta kazanmak isterdik'

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, AS Monaco'yu deplasmanda eleyip Final-Four'a kaldıkları karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İnanılmaz bir seri olduğunu söyleyen Derya Yannier, "İnanılmaz bir seri oldu, onları da tebrik etmek lazım, her maç sonuna kadar mücadeleciydi. İki maç uzatmaya gitti. İki deplasman galibiyetiyle Final-Four'a kaldık. Gönül isterdi evde, bir önceki maç yapabilseydik taraftarlarımız da bu kutlamanın bir parçası olsaydı ama günün sonunda çok yorgunuz, çok gururluyuz. Ben kendi adıma onu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



İki sene önceki hedeflerini başardıklarını söyleyen Derya Yannier şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Çünkü bir amaç, bir hedef göstermiştik iki sene önce ve 'Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getirmemiz lazım' demiştik, geçen sene kıyısından döndük, bu sene oldu. Gerçekten çok şükür. Bazen şans faktörü de var biraz bence şans da yanımızdaydı günün sonunda inanılmaz mücadele etti çocuklar. Herkesi alnından öpüyorum, herkesin emeğine sağlık. Duygulanıyorum konuşurken ama önce Başkana sonra Sertaç Bey'e sonra da teker teker bu ailenin her ferdine hayırlı olsun. Oraya gidersek herkes kadar o kupanın bir kulpundan tutabiliriz. Göreceğiz bakalım şimdi Final Four'da neler olacak."





