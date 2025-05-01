Derbide gözler Mourinho'da olacak!

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Jose Mourinho'da olacak.
Türkiye'de derbi performansı eleştirilen Mourinho, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul derbilerindeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı bu sezon 4 maça çıkan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ı yenerek hem derbi şanssızlığına son vermek, hem de şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamak istemiyor.
Türkiye'de derbi performansı eleştirilen Mourinho, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul derbilerindeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı bu sezon 4 maça çıkan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ı yenerek hem derbi şanssızlığına son vermek, hem de şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamak istemiyor.