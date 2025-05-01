Derbide gözler Mourinho'da olacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı Türkiye'deki ilk İstanbul derbisini kazanmaya çalışacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derbide gözler Mourinho'da olacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2025 09:11
Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Jose Mourinho'da olacak.

Türkiye'de derbi performansı eleştirilen Mourinho, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul derbilerindeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı bu sezon 4 maça çıkan Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş'ı yenerek hem derbi şanssızlığına son vermek, hem de şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamak istemiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.