Derbi öncesi iki takım oyuncuları selamlaşmadı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Derbi öncesi iki takım oyuncuları selamlaşmadı
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24 Şubat 2025 20:10
Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi.

İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.


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