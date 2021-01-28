Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti

Süper Lig'de bir istifa daha yaşandı. İstediği sonuçları alamayan Denizlispor'da birkaç haftadır transfer çağrısı yapan Yalçın Koşukavak istifa etti.



Denizlispor'dan da yapılan açıklamada istifanın kabul edildiğini belirtirken, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



18 Aralık'ta geldiği Denizlispor'da 9 maça çıkan Yalçın Koşukavak, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

