Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti

Denizlispor'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Yalçın Koşukavak istifa kararı aldı.

, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi bitti
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28 Ocak 2021 16:25
Süper Lig'de bir istifa daha yaşandı. İstediği sonuçları alamayan Denizlispor'da birkaç haftadır transfer çağrısı yapan Yalçın Koşukavak istifa etti.

 Denizlispor'dan da yapılan açıklamada istifanın kabul edildiğini belirtirken, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 Aralık'ta geldiği Denizlispor'da 9 maça çıkan Yalçın Koşukavak, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.


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