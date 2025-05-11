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Denizli'de anneler, "günde değil halı sahada" stres atıyor

Üç çocuk annesi Demet Yıldırım'ın başlattığı organizasyonla bir araya gelen çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlar, haftada 2 gün halı sahada buluşup futbol oynuyor.

calendar 11 Mayıs 2025 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Denizli'de anneler, 'günde değil halı sahada' stres atıyor
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 Denizli'de üç yıldır halı sahada buluşan farklı meslek ve yaş gruplarından anneler, hem eğlenme imkanı buluyor hem de spor yapıyor.

Kentte 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Demet Yıldırım'ın, 3 yıl önce birkaç arkadaşıyla gerçekleştirdiği halı saha organizasyonu, zamanla yayılarak daha çok kadına ulaştı.

Sayının artması üzerine takım oluşturan kadınlar, her hafta belirledikleri 2 gün akşam saatlerinde eşlerini, çocuklarını ve yakınlarını alarak halı sahanın yolunu tutuyor.

Sahada önce ısınma hareketleri yapan kadınlar daha sonra erkeklerin kalecilik yaptığı maça başlıyor. Sahada mücadele eden kadınların maçlarını, eşleri ve çocukları da saha kenarından heyecanla takip ediyor.

- "Stresle değil kahkahalarla oynuyoruz"

Organizasyonun öncüsü Demet Yıldırım AA muhabirine, lise yıllarında hentbol ve futbola ilgisinin başladığını söyledi.

Spor yapmayı çok sevdiğini ve bundan kopmak istemediğini aktaran Yıldırım. "Ben de 'Erkekler halı saha maçı yapıyor. Neden kadınlar yapamasın?' diyerek önce arkadaşlarımı topladım ve böyle bir organizasyon yapma kararı aldım. Daha önce ayağına top değmemiş bayanlarımız öğrendiler. Hepsi şu anda gayet bir topçu oldu. Eğlence oluyor. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Hem spor oluyor, hem stres atılıyor, eğleniyoruz. Burada stresle değil kahkahalarla oynuyoruz." dedi.

Yıldırım, halı sahada maç yaparken eşlerinin dışarıdan kendilerini desteklemesinin de gayet güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Maçta kaleci olarak erkekleri tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Erkekler kaleci olduğu için kalecileri sınırlıyoruz. Bayanlara karışmamaları adına ceza sahası dışarısına çıkamıyorlar. İlk başladığımızda bir takım çıkaracak sayımız yoktu. Açıkçası eksik kişilerle de oynadık. Daha sonra benim arkadaşımın arkadaşları, onun arkadaşları derken ekip büyüdü. Şu anda sayımız fazlalaştı. Kadınların bu şekilde bir kulüpleşmesini, çok istiyorum. Bu yönde de uğraşıyorum. Annelerin de farklı aktiviteler yapabildiğini görsünler istiyorum. Annelerin sadece evin içinde yemek hazırladıklarını, ev topladıklarını değil de dışarıda top oynayabileceğini, spor yapabileceğini, farklı aktivitelere katılabileceklerini görmelerini istiyorum."

- "Futbolda neden olmayalım?"

Gül Esen ise halı saha maçlarına yeni katıldığını belirterek, Denizli'de kadınların da spora düşkün olduğunu ifade etti.

Davet üzerine halı saha maçlarına katıldığını dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Çok da hoşuma gitti. Çünkü biz mutfakta da varız, iş hayatında da varız. Futbol hayatında neden olmayalım? Ofsayt da öğrenebiliriz. Yemek de yapabiliriz. Çocuklarımıza da bakabiliriz. Her zaman her noktada, her platformda yer alabiliriz. Çocuklarımız da zaten geliyoruz. Biz burada oynarken onlar saha dışında tezahürat da yapıyorlar. Eşlerimiz de her zaman destekliyor. Her noktada bulunmak istediğimiz için futbol sahasında da var olmak istiyoruz."

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