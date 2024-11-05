Deniz Gül için Türk Milli Takımı açıklaması

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Kazancı, A Milli Takım'la ilgili, "Hayırlısı olsun. İnşallah Kayseri'deki maçı kazanırsak liderliği garantiliyoruz. Galler'i yenersek Karadağ maçı biraz daha hazırlık maçı hüviyetinde olur. Eğer lider bitirirsek, A Ligi'ne yükseliyoruz hem de Dünya Kupası elemelerinde play-off biletini önden cebimize koyuyoruz, avantaj yakalıyoruz. Amacımız tamamen Galler'i yenmek istiyoruz. Amaç tabii ki Dünya Kupası." dedi.



DENİZ GÜL MÜ?



Ceyhun Kazancı, "Bu kadroda sürpriz, özellikle forvette yeni bir isim görecek miyiz?" sorusuna ise, "Bir kardeşimizi inşallah kazandırmak üzereyiz. Evrak ve vatandaşlık işleri uzun sürüyor. Konuştuğumuz oyuncular Türkler ama başka vatandaşlıkları da var. Bizlerle birlikte olsun istiyoruz. Ama kalben de birlikte olsun istiyoruz. Bu bir transfer değil. Gelen oyuncular zaten kalben burada. Hep beraber inşallah bu güzel ortamı yaratmaya devam edeceğiz. Yeni bir kardeşimiz inşallah katılacak." cevabını verdi.



Kazancı'nın bu açıklamalarının ardından Porto forması giyen Deniz Gül'ün ismi gündeme geldi. Ceyhun Kazancı, Deniz Gül ile ilgili geçtiğimiz ay, "Deniz Gül ile görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu. Milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak. Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var." demişti.



Porto'da bu sezon 5 maçta sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.



