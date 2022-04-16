Deniz Çoban: '5 haftada 4 kez Erkan Engin Trabzon maçında'

Eski hakem Deniz Çoban, Trabzonspor'un son 5 haftada 4 kez aynı VAR hakemi atanmasını değerlendirdi.



beIN Sports'ta konuşan Deniz Çoban, Erkan Engin'in son 5 haftada 4 kez Trabzonspor maçına atandığına ilişkin bilgiyi paylaştığı açıklamasında, "Dikkatimi çeken bir şey var. 29. hafta Trabzonspor - Göztepe maçı, VAR hakemi Erkan Engin. 30. Hafta Rizespor - Trabzonspor maçı, VAR hakemi Erkan Engin. 31. Hafta Trabzonspor - Beşiktaş maçı, VAR hakemi Erkan Engin. Maçta kural hatası var. 32. Hafta Trabzonspor maçına çıkmamış. 33. Hafta Trabzonspor - Karagümrük maçı, VAR hakemi Erkan Engin. 5 haftada 4 defa Trabzonspor maçına VAR hakemi olarak çıkıyor Erkan Engin." sözlerini kullandı.



"İNSANLARI FARKLI DÜŞÜNDÜRÜRSÜNÜZ"



Çoban, Erkan Engin'in iyi niyetinden şüphe duymadığını ancak bu gibi hakem atamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmenin anlamı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Erkan Engin'in iyi niyetinden şüphem yok. Masaya oturunca pastayı ortadan kesmeye çalışır, şüphem yok. Bir hakemi siz 5 haftada 4 defa aynı takımın maçına verirseniz, insanları farklı düşündürürsünüz. Sahada olumsuz bir şey olursa hakemi kaybedersiniz. Bir hakemi bir takımla bu kadar yanyana getirirseniz, o hakemin ömrünü kısaltırsınız. MHK'nin bir görevi de hakemin ömrünü uzatmaktır. Başka maçı mı yok, başka hakem verin. Böyle bir şeyin gözden kaçması, ısrarla aynı hakemin aynı takıma verilmesi sistemi sorgulanır hale getiriyor."





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