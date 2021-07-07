De Jong için Beşiktaş'tan teklif yok!

Dusan Vlahovic'i Fiorentina'dan almak isteyen ve bunun için Luuk de Jong'u satış listesine koyan Sevilla'ya tek teklif PSV Eindhoven'dan geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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De Jong için Beşiktaş'tan teklif yok!
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07 Temmuz 2021 11:32
Sevilla, transferde birçok görüşmeyi aynı anda yapıyor ve hem stoper hem forvet bölgesi için adımlar atmayı sürdürüyor.

AS gazetesinde Jose Maria Lopez imzasıyla çıkan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fiorentina'nın Sırp forveti Dusan Vlahovic için görüşmelere başladı. Fiorentina ile 2023'e kadar olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 21 yaşındaki golcünün de Sevilla'yı çok istediği kaydedildi.

VLAHOVIC İÇİN DE JONG SATILACAK

Sevilla'nın Vlahovic'i satın almak için Luuk de Jong'u elden çıkaracağı belirtilirken, Hollandalı golcü için su ana kadar gelen tek teklifin PSV'den olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ YOK

Beşiktaş'ın ise şu ana kadar kiralık da dahil olmak üzere hiçbir teklifinin olmadığını altı çizildi.

ROMA'DAN 30 MİLYON EURO

Sevilla'ya gelen bir diğer transfer teklifinin ise Roma'dan olduğu ifade edildi. Jose Mourinho'nun raporu üzerine Roma'nın Diego Carlos için 30 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Sevilla'nın bu teklifi kabul edilemez bulduğu ve geri çevirdiğinin de altı çizildi.


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