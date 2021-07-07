De Jong için Beşiktaş'tan teklif yok!

Sevilla, transferde birçok görüşmeyi aynı anda yapıyor ve hem stoper hem forvet bölgesi için adımlar atmayı sürdürüyor.



AS gazetesinde Jose Maria Lopez imzasıyla çıkan habere göre; Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fiorentina'nın Sırp forveti Dusan Vlahovic için görüşmelere başladı. Fiorentina ile 2023'e kadar olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan 21 yaşındaki golcünün de Sevilla'yı çok istediği kaydedildi.



VLAHOVIC İÇİN DE JONG SATILACAK



Sevilla'nın Vlahovic'i satın almak için Luuk de Jong'u elden çıkaracağı belirtilirken, Hollandalı golcü için su ana kadar gelen tek teklifin PSV'den olduğu belirtildi.



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ YOK



Beşiktaş'ın ise şu ana kadar kiralık da dahil olmak üzere hiçbir teklifinin olmadığını altı çizildi.



ROMA'DAN 30 MİLYON EURO



Sevilla'ya gelen bir diğer transfer teklifinin ise Roma'dan olduğu ifade edildi. Jose Mourinho'nun raporu üzerine Roma'nın Diego Carlos için 30 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Sevilla'nın bu teklifi kabul edilemez bulduğu ve geri çevirdiğinin de altı çizildi.



