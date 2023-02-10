Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, takım arkadaşı LeBron James'in NBA'in sayı rekorunu kırdığında farkedilen olumsuz vücut diline açıklık getirdi.



LeBron'un önceki Salı günü NBA'in sayı rekorunu kırdığı şutu soktuğunda tüm Lakers benchi bu tarihi anı kutlamak için ayağa kalkmış olsa da, Davis'in pek keyif almadığı kameralara yansımış ve bu an sosyal medyada viral olmuştu.



29 yaşındaki oyuncu, o an farkedilen vücut dilini şu sözlerle açıkladı:



"Yani, Oklahoma City Thunder'a karşı ihtiyacımız olan bir galibiyeti elimizden kaçırmıştık. Ve kaybettiğimiz için kızgındım. Bu kadar. Bunun Bron ile ilgisi yok. O da bunu biliyor."



Davis daha sonra yanlış anlaşılmayı bertaraf etmek adına sonraki gün özür dilemek için LeBron'u aradığını da sözlerine ekledi.





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