Los Angeles Lakers'ın süperstarı Anthony Davis, Detroit Pistons'a karşı alınan yenilgide yaşadığı ayak bileği sakatlığının ciddiyeti üzerine konuştu.



Davis, takımının Pistons'a karşı aldığı 103-115'lik yenilgide endişe verici olması muhtemel bir ayak bileği sakatlığı yaşadı.



Lakers yıldızı, maçtan sonra soyunma odasında medyaya konuştu ve sakatlık durumu hakkında şu güncellemeyi yaptı:



"Bilmiyorum. Antrenörlerle konuşacağım ve tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Doğrusu yazdan beri buna rağmen oynamaya çalışıyorum. Tam da canımı yakan yerin üzerine düştüm. Yani bakacağız."



Karşılaşmanın son çeyreğinde potaya doğru gittiği bir pozisyonda faul yapıldıktan sonra sol ayak bileğinin üzerine düşen AD, yine de sahada kaldı ve karşılaşmayı 37 sayı ve 9 ribaundla tamamladı.



Lakers ekibinde LeBron James 20 sayı, 8 ribaund ve 11 asist kaydederken, Austin Reaves ise 17 sayıyla sağlam bir performans gösterdi fakat bu çabaları mağlubiyete engel olamadı.



AD, bu sezon 31,8 sayı, 12,0 ribaund, 1,8 top çalma ve 2,0 blok ortalamaları yakalıyor.



