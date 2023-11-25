Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kolombiyalı savunma oyuncusu, maçın ardından ise sakatlığı için gelen soruya, "Önemli bir şey yok" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Davinson Sanchez'den sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 22:56
Son güncelleme 25 Kasım 2023 23:20
Süper Lig'de Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Davinson Sanchez yerine 78. dakikada Victor Nelsson oyuna dahil oldu.

Maçın ardından sakatlığıyla ilgili soruya yanıt veren 27 yaşındaki stoper "Önemli bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery