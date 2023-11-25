Süper Lig'de Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Davinson Sanchez yerine 78. dakikada Victor Nelsson oyuna dahil oldu.
Maçın ardından sakatlığıyla ilgili soruya yanıt veren 27 yaşındaki stoper "Önemli bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Davinson Sanchez yerine 78. dakikada Victor Nelsson oyuna dahil oldu.
Maçın ardından sakatlığıyla ilgili soruya yanıt veren 27 yaşındaki stoper "Önemli bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.