Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Almanya'nın MHP Reisen takımını ağırlayacak.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Play-in turunun Almanya'daki ilk maçında rakibine 82-63 yenilen Darüşşafaka Lassa, yarın oynanacak müsabakayı kazanması halinde turu geçen taraf üçüncü maç sonrası belli olacak. Eşleşmenin üçüncü maçı ise 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.
Karşılaşmadan Alman ekibinin galibiyetle ayrılması halinde Darüşşafaka Lassa kupadan elenecek.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Play-in turunun Almanya'daki ilk maçında rakibine 82-63 yenilen Darüşşafaka Lassa, yarın oynanacak müsabakayı kazanması halinde turu geçen taraf üçüncü maç sonrası belli olacak. Eşleşmenin üçüncü maçı ise 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.
Karşılaşmadan Alman ekibinin galibiyetle ayrılması halinde Darüşşafaka Lassa kupadan elenecek.
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