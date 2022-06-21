OLYMPIAKOS DA İLGİLENİYOR

ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR

SÖZLEŞMESİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim, flaş bir oyuncuyu gözüne kestirdi. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'e veda eden ve gelecek yıl Championship'te boy gösterecek olan Watford'un yıldızı Philip Zinckernagel'i gündemine aldı.Danimarka basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki sağ kanatla Olympiakos'un da ilgilendiği belirtildi. Watford'un kendisi için doğru teklifin gelmesi halinde Philip Zinckernagel'i göndermeye hazır olacağı ifade edildi. Zinckernagel'in Türkiye'ye transfer olması halinde Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius'un yolundan gideceği de haberde yer aldı.Geçen sezonu kiralık olarak Nottingham Forest'ta geçiren ve takımının Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Philip Zinckernagel'in, tekrar bir alt ligde forma giymek istemediği kaydedildi.Yıldız futbolcunun bu nedenden dolayı ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon Nottingham Forest'ta 50 maça çıkan Zinckernagel, 7 gol ve 10 asistle oynadı. Zinckernagel'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.Kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Zinckernagel kariyerinde, FC Nordsjaelland, FC Helsingör, HB Köge, SönderjyskE ve Bodo Glimt gibi takımlarda da forma giydi.