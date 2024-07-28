Daniel Amartey için yeni rota MLS

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın gözden çıkardığı oyuncularından Daniel Amartey için birkaç takımla görüşüldüğü ve teklif beklendiği konuşuldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Daniel Amartey için yeni rota MLS
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28 Temmuz 2024 12:48
Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden olan Daniel Amartey'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Siyah-Beyazlılar'ın göndermek istediği oyunculardan biri olan Ganalı ön libero Daniel Amartey ile ilgili Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel'in ülkesi ABD'den birkaç takımla görüştüğü ve oyuncu için MLS takımlarından teklif beklendiği ifade edildi.



GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon 27 maça çıkan Daniel Amartey, 1 kez gol sevinci yaşadı.  

 
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