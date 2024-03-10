Cinsel saldırı suçundan 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Dani Alves'in intihar ettiği iddia edilmişti. Gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.



Brezilyalı eski oyuncunun hapishanede hayatına son verdiği iddilarının asıl olduğu anlaşıldı. Bu olayın gündem olmasının ardından Dani Alves'in kardeşinden flaş bir paylaşım geldi.



"TANRI MERHAMET ETSİN"



Brezilyalı ismin kardeşi Ney Alves yaptığı paylaşımda, "Tanrı sana, insanoğlunun zalimliğinin üstesinden gelmen ve buna katlanman için sağlık versin kardeşim. Tanrı senin ve ailemizin hayatına merhamet etsin." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İspanya'nın Barcelona şehrinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, hapis cezasına çarptırıldı.



İspanya'da yargılanan 39 yaşındaki futbolcu, 4.5 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Öte yandan Alves, 4.5 yılın ardından 5 yıl boyunca denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.





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