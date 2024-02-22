Dani Alves 4.5 hapis cezasına çarptırıldı

İspanya'nın Barcelona şehrinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı futbolcu Daniel Alves, hapis cezasına çarptırıldı.



İspanya'da yargılanan 39 yaşındaki futbolcu, 4.5 yıl hapis cezası ve 150 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Öte yandan Alves, 4.5 yılın ardından 5 yıl boyunca denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

22 Şubat Perşembe günü açıklanan Barcelona İl Mahkemesi 21. Bölümünün nihai kararına göre futbolcunun bu suçu 30 Aralık 2022 gecesi Sutton gece kulübünde işlendiğine karar verildi.



Alınan karara göre; 21. bölüm mahkemesi, mağdurun rızası olmadığının kabul edildiğini ve tecavüzün kanıtlandığını anlamak için şikayetçinin ifadesine ek olarak kanıt unsurları olduğunu düşündü. Bu nedenle Dani Alves'i 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl denetimli serbestlik ve mağduru da 9 yıl 6 ay tecrit ve hücre hapsinin yanı sıra 150 bin euro tazminat ve masrafların ödenmesine mahkum etmiştir.



"YARALAR TESPİT EDİLDİ"



Barcelona İl Mahkemesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;



"Sanığın (Dani Alves) müştekiyi aniden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin hayır demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır."

Kararda, "cinsel saldırganlığın var olması için, fiziksel yaralanmaların meydana gelmiş olması veya mağdurun cinsel ilişkiye kahramanca karşı çıkmasının kayıtlara geçmesi gerekmediği" açıklandı.. Ayrıca, "mevcut davada, mağdurun iradesini zorlamak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralanmalar ve ardından sanık tarafından inkar edilmeyen cinsel erişim ile karşı karşıya olduğumuzu" belirtildi.



Mahkeme kararında "rızanın sadece her zaman geri alınabileceğini değil, aynı zamanda bir cinsel karşılaşmadaki cinsel çeşitlerin her biri için rıza gösterilmesi gerektiğini ve en azından vajinal penetrasyonla ilgili olarak şikayetçinin rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ve sadece bunun değil, aynı zamanda sanığın şiddet kullanarak mağdurun iradesini bastırdığını" ifade edildi.



NELER OLMUŞTU?



Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.



Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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