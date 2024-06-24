Dallas bu yaz Jerami Grant'i yoklayacak

Dallas Mavericks'in, Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant'i "yoklayacak" birkaç takım arasında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dallas bu yaz Jerami Grant'i yoklayacak
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24 Haziran 2024 13:42
Dallas Mavericks'in, Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant'i "yoklayacak" birkaç takım arasında olduğu iddia edildi.

SNY'den Ian Begley, Blazers'ın takas edebileceği oyunculardan birinin tecrübeli forvet Grant olduğunu söyledi. Mavericks de dahil olmak üzere birçok takımın, Grant'in müsait olup olmadığını "yokladığı" bildirildi.

Grant'in kontratında, önümüzdeki dört sezon boyunca 132,4 milyon dolar alacağı bulunuyor.

Trail Blazers'ın ayrıca Malcolm Brogdon, Robert Williams III ve potansiyel olarak Anfernee Simons ve Deandre Ayton için de takas pazarını araştırması bekleniyor.

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