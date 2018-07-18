Curry'den Iguodala ile e-spor yatırımı!

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Golden State Warriors point guardı Stephen Curry'nin, e-spor şirketi TSM'yi destekleyen bir yatırım grubuna katıldığı açıklandı. Grubun 37 milyon dolar topladığı belirtildi.Şirket, oyun alanındaki satın almalar ve yatırımlar için 10 milyon dolarlık bir fon kullanacak. 20 milyon dolar ise hem franchise ücretleri hem de Los Angeles'taki 15.000 ila 20.000 metrekarelik bir e-spor tesisi için tahsis edilecek. Organizasyonun e-spor ekipleri için bir eğitim tesisi, multimedya içeriği için bir stüdyo ve hayranlarla doğrudan etkileşim kurmanın bir yolu olarak işlev görecek.Stephen Curry'nin TSM'ye yatırım yapan tek Warriors oyuncusu olmadığı, Andre Iguodala'nın da yalnızca girişimleri için TSM'ye para sağlayan kişiler listesinde olduğu eklendi.