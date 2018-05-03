Curry: "Dizim gayet iyi durumda"

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Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz gün uzun bir süreden sonra beşe beş antrenmanlarda yer almaya başladığını ve artık "Acı hissetmediğini" söyledi.Yakın zamanda dönme doğrultusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Curry,şeklinde konuştu ve şunları da ekledi:Bu sezon kadroda Curry varken, Warriors 100 pozisyonda 120.4 sayı ortalamayla 41-10 serisinde ilerlemişti. Yokken ise normal sezonda 17-14 serisindeydi.