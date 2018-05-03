Curry: "Dizim gayet iyi durumda"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, geçtiğimiz gün uzun bir süreden sonra beşe beş antrenmanlarda yer almaya başladığını ve artık "Acı hissetmediğini" söyledi.
Yakın zamanda dönme doğrultusunda önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Curry, "Dönmeye yaklaşıyorum. Son iki haftada çok şey yaptım, özellikle ayak hareketleri ve maç içinde yaptığım hareketleri üzerine. Dizim gayet iyi durumda. Önceden yaptığım şeyleri yaparken acı hissetmiyorum."
şeklinde konuştu ve şunları da ekledi: "Bu konuda akıllı davranmaya çalışıyorum. Öğrendiğim en büyük şey bu. İki sene önce ve bu sene dizimden yaşadıklarım, ayak bileğimden yaşadıklarımı falan düşününce. Sahada olmak istiyorum. Rekabetçi bir oyuncuyum ve takım arkadaşlarım için orada olmak istiyorum. Tam bir takım olduğumuzda, yenilmesi zor oluyoruz ve onlarla birlikte sahada olmayı arzuluyorum."
Bu sezon kadroda Curry varken, Warriors 100 pozisyonda 120.4 sayı ortalamayla 41-10 serisinde ilerlemişti. Yokken ise normal sezonda 17-14 serisindeydi.