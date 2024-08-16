Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin Warriors ile tek yıllığı 62,6 milyon dolarlık sözleşme uzatması görüşmeleri için bir tarih belirleyeceği bildirildi.



Curry, önümüzdeki iki sezonda 115,3 milyon dolar kazanacağı Warriors ile olan mevcut sözleşmesini, tek yıllığı 62,6 milyon dolarlık bir kontratla uzatmak için uygun konumda.



The Athletic'ten Anthony Slater, Curry'nin 21 Ekim'e kadar anlaşmaya varılması planlanan yeni kontrat üzerine görüşmelerinin tarihini belirleyeceğini açıkladı.



Curry, Paris'te ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıktan sonra yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmüştü. Bir süre daha takıma dönmeyeceği bildirilen yıldız oyuncunun, bu görüşmeleri yakın zamanda gerçekleştiremeyeceği düşünülüyor.



Warriors, Curry'ye istediği takdirde sözleşmesini tek seneliği 62,6 milyon dolara uzatma teklifinde bulunacağını, özel ve medyaya açık bir şekilde belirtmişti. Curry bu anlaşmayı yapması durumunda, son sezonunda 38 yaşında olacak.



Curry daha önce 2012 ve 2021'de Warriors ile kontratlarını uzatmış ve 2017'de serbest oyuncu sözleşmesi imzalamıştı.





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