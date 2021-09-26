Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Haber; AA
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Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
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26 Eylül 2021 13:53
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.


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