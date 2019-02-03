Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başakşehir ile övünüyorum'

"BAŞAKŞEHİR İLE ÖVÜNÜYORUM"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde ilk sırada bulunan Medipol Başakşehir'in başarısıyla ilgili konuştu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "" dedi.Ligdeki durumuyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "" yorumunu yaptı.Medipol Başakşehi, 20 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 8, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 11 puan önünde lider konumda bulunuyor.