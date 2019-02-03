  •  
    Ljajic'ten ilginç açıklama ''Karar Şenol Güneş'in''
  •  
    Güneş'in Quaresma cevabı: "Bilemiyorum"
  •  
    Skrtel, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi!..
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Türk futbol tarihinin en heyecan verici transferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başakşehir ile övünüyorum"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 puan farkla Spor Toto Süper Lig'in lideri olan Medipol Başakşehir ile gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başakşehir ile övünüyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2019 21:31
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde ilk sırada bulunan Medipol Başakşehir'in başarısıyla ilgili konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde kurduğum bir takım. Başakşehir Futbol Kulübü, oldukça başarılı bir şekilde gidiyor." dedi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ÖVÜNÜYORUM"

Ligdeki durumuyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir çok çok iyi, önde de gidiyor. Başakşehir ile övünüyorum. Çünkü, benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve ta buralara kadar geldi." yorumunu yaptı.

Medipol Başakşehi, 20 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 8, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 11 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için