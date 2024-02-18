Çukurova Belediyespor, Karayolları'na zorlanmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor, Karayolları'na zorlanmadı
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18 Şubat 2024 17:27
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Beren Yeşilırmak, Berra Eren, Ezgi Uludağ)

Karayolları: Ezgi Arslan, Dilay Özdemir, Strunjak, Ceren Çağlar Baysal, Eylül Durgun, Rahimova (Elif Boran, Selin Navruz, Sıla Saraçbaş, Alara Altundağ, Leban)

Setler: 25-19, 25-18, 25-18

Süre: 66 dakika (20, 24, 22 )

 

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