Cuban: "Luka, tarihin en iyi 2-3 oyuncusundan biri olabilir"

Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, takımın süperstarı Luka Doncic'e büyük övgülerde bulunarak, genç yıldızın tüm zamanların en iyi iki veya en iyi üç oyuncusu arasında yer alma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cuban: 'Luka, tarihin en iyi 2-3 oyuncusundan biri olabilir'
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18 Nisan 2024 12:48
Dallas Mavericks'in azınlık sahibi Mark Cuban, takımın süperstarı Luka Doncic'e büyük övgülerde bulunarak, genç yıldızın tüm zamanların en iyi iki veya en iyi üç oyuncusu arasında yer alma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Cuban, FanDuelTV'nin 'Run It Back' programında Doncic'in oyunun her yönünü kontrol etme konusundaki olağanüstü becerisini şu ifadelerle vurguladı:

"Hiç şüphe yok ki, tüm zamanların en iyi iki ya da üç oyuncusundan biri olacak yeteneğe sahip."

Doncic, bu sezon 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları da dahil olmak üzere dikkat çekici istatistiklerle Mavericks'in başarısının ardındaki itici güç olmuştu.

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