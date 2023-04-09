Crystal Palace, Leeds'i bozguna uğrattı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Javi Gracia'nın ekibi Leeds United ile Roy Hodgson'ın yönetimindeki Crystal Palace karşı karşıya geldi.



Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace 5-1 kazanırken goller; 45+1'de Marc Guehi, 53 ve 77. dakikalarda Jordan Ayew, 55. dakikada Eberechi Eze ve 69. dakikada Odsonne Edouard'dan geldi. Crystal Palace'ta Michael Olise, karşılaşmayı 3 asist ile tamamladı.



1997'den bu yana ilk defa Leeds United'ı deplasmanda yenmeyi başaran Crystal Palace, yeni teknik direktörü Roy Hodgson yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla birlikte Crystal Palace puanını 33'e yükseltirken, Leeds United 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Leeds United evinde Liverpool'u konuk ederken, Crystal Palace deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ