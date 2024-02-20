Crystal Palace 1 puana deplasmanda razı oldu

Premier Lig karşılaşmasında Crystal Palace deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace 1 puana deplasmanda razı oldu
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20 Şubat 2024 00:54
Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Crystal Palace konuk olduğu Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Crystal Palace'ın golünü 66. dakikada Jordan Ayew, Everton'un golünü 84. dakikada Amadou Onana kaydetti.

Crystal Palace bu beraberlikle puanını 25'e çıkartırken, Everton da 20 puana çıktı.

Crystal Palace bir sonraki karşılaşmasında Burnley'i konuk ederken, Everton ise Brighton'a konuk olacak.

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