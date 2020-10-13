Cristiano Ronaldo, koronavirüse yakalandı!

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucunun şüpheli olmasından ötürü ikinci bir test yapıldı ve bu testin sonucu bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Cristiano Ronaldo, koronavirüse yakalandı!
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13 Ekim 2020 17:14
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Portekiz Milli Takımı'nın salı günü yaptığı antrenman sonrası verilen testler sonucunda Ronaldo'nun verdiği örnek pozitif çıktı. Ancak, test sonucunun şüpheli olduğu ve bu nedenle ikinci bir test yapılarak sonucun beklendiği belirtildi.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Ronaldo'nun herhangi bir semptom taşımadığı bilgisi verildi. Diğer tüm Portekiz Milli Takım oyuncularının ve antrenörlerin test sonucu ise negatif çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun İsveç ile oynanacak mücadelede sahada olmayacağı ve izole edildiği duyuruldu. 

MESSI'YE KARŞI SAHADA

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim'de Dinamo Kiev'le oynayacağı maçı kaçıracak olan Ronaldo, 28 Ekim'deki Barcelona maçına yetişecek. Portekizli yıldızın bu süreçte pozitif kalması halinde karantinada geçireceği süreç 27 Ekim'de sona eriyor. 

18 SAAT ÖNCE TÜM TAKIMLA FOTOĞRAF

Portekiz Milli Takımı'nın sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanı, test sonucu nedeniyle iptal edildi. Cristiano Ronaldo'nun 18 saat önce tüm takım arkadaşlarıyla yediği yemekten paylaştığı bu fotoğraf ise dikkat çekti.



CAMAVINGA: "BU FORMAYI YIKAMAM"

Portekiz ile oynanan maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile formasını değiştiren Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, instagram'dan paylaşım yaptı.

Camavinga, Ronaldo'dan almayı formayı paylaşarak, "Bu formayı yıkamam." yazdı.





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