MESSI'YE KARŞI SAHADA

18 SAAT ÖNCE TÜM TAKIMLA FOTOĞRAF

CAMAVINGA: "BU FORMAYI YIKAMAM"

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.Portekiz Milli Takımı'nın salı günü yaptığı antrenman sonrası verilen testler sonucunda Ronaldo'nun verdiği örnek pozitif çıktı. Ancak, test sonucunun şüpheli olduğu ve bu nedenle ikinci bir test yapılarak sonucun beklendiği belirtildi.Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Ronaldo'nun herhangi bir semptom taşımadığı bilgisi verildi. Diğer tüm Portekiz Milli Takım oyuncularının ve antrenörlerin test sonucu ise negatif çıktı.Cristiano Ronaldo'nun İsveç ile oynanacak mücadelede sahada olmayacağı ve izole edildiği duyuruldu.Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim'de Dinamo Kiev'le oynayacağı maçı kaçıracak olan Ronaldo, 28 Ekim'deki Barcelona maçına yetişecek. Portekizli yıldızın bu süreçte pozitif kalması halinde karantinada geçireceği süreç 27 Ekim'de sona eriyor.Portekiz Milli Takımı'nın sabah saatlerinde yapılması planlanan antrenmanı, test sonucu nedeniyle iptal edildi. Cristiano Ronaldo'nun 18 saat önce tüm takım arkadaşlarıyla yediği yemekten paylaştığı bu fotoğraf ise dikkat çekti.Portekiz ile oynanan maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile formasını değiştiren Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, instagram'dan paylaşım yaptı.Camavinga, Ronaldo'dan almayı formayı paylaşarak, "Bu formayı yıkamam." yazdı.