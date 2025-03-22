Cristiano Ronaldo'dan Rasmus Hojlund'un gol sevinci için açıklama

Cristiano Ronaldo, Danimarka'nın Portekiz'i 1-0 mağlup ettiği maçta gol atan Rasmus Hojlund'un 'Siu' sevinci yapması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cristiano Ronaldo'dan Rasmus Hojlund'un gol sevinci için açıklama
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22 Mart 2025 21:20
Son güncelleme 22 Mart 2025 22:23
Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Danimarka'ya 1-0 yenildikleri maçta Rasmus Hojlund'un yaptığı 'Siu' sevinci ile ilgili konuştu. 

"BU BİR SAYGISIZLIK DEĞİL"
Ronaldo, Hojlund'un gol sonrası sergilediği sevincin saygısızlık olmadığını belirtirken, "Hojlund'un gol attıktan sonraki sevincinde problem yok. Bu bir saygısızlık değil. Dünyanın dört bir yanındaki sporcular benim gol sevincimi yapıyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka sahasında Portekiz'i Rasmus Hojlund'un golüyle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamıştı. 22 yaşındaki golcünün attığı golden çok Cristiano Ronaldo'nun önünde yaptığı "Siu" sevinci konuşulmuştu.

Maçın ardından Danimarka basınına konuşan Hojlund, hareketin arkasında herhangi bir provokasyon olmadığını belirtmişti. Golcü futbolcu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ronaldo'nun gol sevincini yapmayı hep hayal ettim. Özellikle onun karşısında yapmak çok anlamlıydı. Bu kesinlikle kibirli bir hareket değildi, aksine büyük bir saygının göstergesiydi. Yedi yaşından beri onu takip ediyorum. Manchester United'ı onun sayesinde sevdim. Real Madrid ve Juventus'u onun için izlemeye başladım."

Hojlund ayrıca, Ronaldo'nun fiziki görünümünün de kendisini etkilediğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Onu iç çamaşırı reklamında gördüğümde, 'Ben de böyle görünmeliyim' dedim. O günden sonra her gece yatmadan önce şınav ve mekik çekmeye başladım."

 

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