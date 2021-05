CP3 ve Booker, Suns'ın playoff hasretini bitirmeleri sonrası konuştular!

Phoenix Suns yıldızları Devin Booker ve Chris Paul, Suns'ın 2010'dan beri süregelen playoff hasretini, dün gece LA Clippers karşısında aldıkları 109-101'lik galibiyetle sonladndırdıktan sonra konuştular.



Ligde bulunduğu altıncı sezonunda ilk kez playoffları tecrübe edecek olan Booker, şunları söyledi:



"Harika bir his. Uzun zaman olmuştu. Beş yıldır ağzımı kapalı tutuyordum. Geçmişte Suns için oynayan herkes buraya döndüğünde, bambaşka bir seviye olduğunu fark ediyordu. İnanın bana bunu dört gözle bekliyorum. Umarım arenalar da o noktaya kadar tamamen dolabilir ve o noktaya gelirsek, tüm şehirdeki atmosfer, enerji ve hava yükselir."



"KİM OLDUĞUMU BİLİYORUM..."



Karşılaşmayı 28 sayı ve 10 asistle tamamlayan CP3 ise şu ifadeleri kullandı:



"Bunu her zaman söylüyormuşum gibi hissediyorum: Ben kim olduğumu biliyorum. Buraya gelmeden önce de biliyordum ve Book'un da kim olduğunun farkındaydım. Book bana takımdaki bazı adamlardan bahsetmişti. Monty (Williams) için oynadığımdan ötürü, kendisinin ne kadar detay odaklı oluşuna da aşinaydım. Sonra buraya geldiğimde, halihazırda inşa ettikleri kültürü görme şansım oldu. Çok özel bir durum."



Paul, Suns'ı uzun süren kuraklığı sonrası playofflara geri taşımanın "o kadar da zor olmadığını" sözlerine ekledi:



"Her şey ortaya koyduğumuz iş ve edindiğimiz fırsatlarla alakalı. Gereken her şeyi her gün yaptığınız sürece, böyle bir başarıyı da bekliyorsunuz."



Paul, kariyerinde arka arkaya 11'inci kez playofflara katılıyor olacak.