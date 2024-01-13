Çorum FK'nın rakibi Tuzlaspor!

Ahlatcı Çorum FK, pazar günü sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek

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Çorum FK'nın rakibi Tuzlaspor!
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13 Ocak 2024 14:23
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK, pazar günü sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Sadık Arda da Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.

Oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Çorum ekibi, Tuzlaspor karşısında da galip gelerek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

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