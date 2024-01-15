Corinthians Başkanı'ndan flaş Aboubakar açıklaması

Corinthians Başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın kendilerine önerildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Corinthians Başkanı'ndan flaş Aboubakar açıklaması
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15 Ocak 2024 13:16
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians Başkanı Augusto Melo'dan flaş bir açıklama geldi.

"ABOUBAKAR ÖNERİLDİ"

ESPN'de yer alan açıklamalara göre Augusto Melo, "Aboubakar, bize önerildi. İlk başta bir anlaşmaya vardık ancak başka bir mevzular yaşandığı için anlaşma bir türlü gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

Augusto Melo, Aboubakar'ın Flamengo gibi diğer Brezilya ekipleri tarafından da istendiğini ancak transfer yarışına girmeyeceğini belirtti.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 11 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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