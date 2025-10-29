Como sahasında üç golle üç puanı aldı!

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Como ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Como, 3-1'lik skorla kazandı.
Como'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Anastasios Douvikas, 62. dakikada Stefan Posch ve 90+2'de Mergim Vojvoda kaydetti.
Hellas Verona'nın tek golünü ise dakika 25'te Suat Serdar attı.
Hellas Verona'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Como, puanını 16 yaptı. Hellas Verona, 5 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Napoli deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Inter'i ağırlayacak.
