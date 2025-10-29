30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Como sahasında üç golle üç puanı aldı!

İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Como, sahasında Hellas Verona'yı 3-0 mağlup etti.

calendar 29 Ekim 2025 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 9. hafta maçında Como ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Como, 3-1'lik skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Anastasios Douvikas, 62. dakikada Stefan Posch ve 90+2'de Mergim Vojvoda kaydetti.

Hellas Verona'nın tek golünü ise dakika 25'te Suat Serdar attı.

Hellas Verona'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Victor Nelsson, 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Como, puanını 16 yaptı. Hellas Verona, 5 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Como, Napoli deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Inter'i ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
