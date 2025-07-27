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Como'dan Alvaro Morata için transfer açıklaması!

Como Başkanı Mirwan Suwarso, Alvaro Morata transferi için oyuncu ve Milan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İşte detaylar...

calendar 27 Temmuz 2025 20:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Como'dan Alvaro Morata için transfer açıklaması!
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Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Alvaro Morata hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalyan ekibi Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, İspanyol golcüyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"


Transfer süreciyle ilgili konuşan Suwarso, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE MİLAN KONUŞMALI"

Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 16 resmi maça çıkan Alvaro Morata, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı. 

 
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