Clippers pes etmedi, Dallas'a karşı 3-3 eşitliği yakaladı!

LA Clippers, American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında, Dallas Mavericks'i 104-97 mağlup ederek seride 3-3 eşitliği buldu.



Kariyer playoff rekorunu 45 sayıyla egale eden Kawhi Leonard, bitime 1:41 kala art arda üç basket bularak Clippers'a sekiz sayılık bir üstünlük sağladı ve galibiyeti mühürlemiş oldu. Leonard ayrıca altı ribaund, üç asist ve iki top çalma da kaydetti. Reggie Jackson 25 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Paul George 20 sayı, 13 ribaund, 6 asist ve 3 blokla katkı sağladı.



Mavs tarafında ise Luka Doncic, 29 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve 4 top çalma ile oynadı. Tim Hardaway Jr. 23 sayı bulurken, Boban Marjanovic 12 sayı, 9 ribaund ve 1 asistle, Dorian Finney-Smith 11 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile, Kristaps Porzingis ise yalnızca 7 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok kaydetti.



Seri, Pazar günü oynanacak 7. maç için Los Angeles'taki Staples Center'a geri dönüyor.







