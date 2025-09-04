04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Clippers, Kawhi Leonard'a gizlice para ödendiği iddialarını yalanladı

Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 2019'daki serbest oyuncu dönemine ilişkin ortaya atılan ve maaş sınırının ihlal edilmiş olabileceğine dair iddialara sert bir dille yanıt verdi.

calendar 04 Eylül 2025 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers, Kawhi Leonard'a gizlice para ödendiği iddialarını yalanladı
Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 2019'daki serbest oyuncu dönemine ilişkin ortaya atılan ve maaş sınırının ihlal edilmiş olabileceğine dair iddialara sert bir dille yanıt verdi.

NBA, gazeteci Pablo Torre'nin elde ettiği belgelerin ardından resmi olarak bir soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu belgeler, Leonard'ın Aspiration adlı, artık iflas etmiş olan bir ağaç dikme şirketiyle 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladığını ortaya koydu. Haberlere göre, bu şirket, Clippers sahibi Steve Ballmer'dan 50 milyon dolarlık yatırım aldı.

NBA sözcüsü Mike Bass, ESPN'e yaptığı açıklamada, "LA Clippers ile ilgili bu sabah çıkan medya raporlarının farkındayız ve bir soruşturma başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.


Clippers cephesi ise kapsamlı bir açıklama yayımlayarak iddiaları kesin bir dille reddetti:
"Ne Clippers ne de Steve Ballmer maaş sınırını aşmak için herhangi bir yola başvurmuştur. Steve'in, Kawhi Leonard'a para aktarmak amacıyla Aspiration'a yatırım yaptığı düşüncesi tamamen saçmalıktır."

Kulüp, Ballmer'ın Aspiration'a yatırım yapma sebebinin yalnızca çevresel amaçlar olduğunu ve kendisinin de bir dolandırıcılık mağduru olduğunu vurguladı. Şirketin kurucu ortağı Joseph Sanberg, geçtiğimiz günlerde 243 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planı kapsamında suçunu kabul etti. Clippers ayrıca Aspiration'ın bir dönem takım sponsoru olduğunu ancak yükümlülüklerini yerine getiremeyerek sözleşmesini ihlal ettiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Aynı takımın sponsorlarının, oyuncularla sponsorluk anlaşmaları yapmasında olağan dışı ya da uygunsuz hiçbir durum yoktur. Steve ya da Clippers organizasyonu, Kawhi'nin Aspiration ile yaptığı bağımsız anlaşma üzerinde herhangi bir denetime sahip değildi. Bunun aksini iddia etmek tamamen yanlıştır."

İddialara göre Leonard'ın Aspiration ile yaptığı anlaşma, Los Angeles'taki süresiyle bağlantılı olarak "görünmeyen bir iş" şeklinde tasarlanmıştı. Bu tür düzenlemeler, NBA'in toplu iş sözleşmesine göre maaş sınırının ihlali anlamına gelebilir.

Clippers, NBA'in soruşturmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve "NBA kurallarına uyum konusunda son derece hassas olduklarını" vurguladı. Kulüp ayrıca Aspiration'ın dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin süregelen yasal soruşturmada kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapacağını açıkladı.

2019'da Toronto Raptors'ı şampiyonluğa taşıdıktan sonra Clippers'a katılan Leonard, o tarihten bu yana birden fazla kontrat uzatmasına imza attı. Ocak 2024'te imzalanan son anlaşmasının değeri üç yıl için 152,4 milyon dolar.

Bu dava, Clippers'ın 2019'daki tarihi kararlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Leonard'ı Paul George ile eşleştirmek için Clippers, Shai Gilgeous-Alexander ve rekor sayıda draft hakkını Oklahoma City Thunder'a göndermişti. Gilgeous-Alexander, o tarihten bu yana hem normal sezon MVP'si hem de Finaller MVP'si unvanlarını kazandı ve bu durum Los Angeles'ın Leonard hamlesine yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi.

