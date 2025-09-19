19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
2-056'
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-057'
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
0-120'

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'ndan 2 transfer

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, 2 yeni transfer yaptı.

calendar 19 Eylül 2025 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'ndan 2 transfer
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, orta oyuncuları İbrahim Emet ile Hakan Polat'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Akkuş Belediyespor'da oynayan orta oyuncuları 36 yaşındaki Hakan Polat ile geçen sezon TÜRŞAD'ta oynayan 39 yaşındaki İbrahim Emet ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız 2 oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 Reklam 
