Ciro Immobile'ye talip çıktı!

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile için Suudi Arabistan ekipleri siyah beyazlılara teklifler yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile'ye talip çıktı!
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18 Mart 2025 08:32
Son güncelleme 18 Mart 2025 08:34
Beşiktaş'ta son haftaların eleştirilen ismi Ciro Immobile ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılar, sezon sonunda İtalyan santrfor Immobile ile yollarını ayırmaya kesin gözüyle bakıyor.

Tecrübeli golcü için Suudi Arabistan ekipleri sezon sonunda siyah beyazlı camianın kapısını çalacak.

33 MAÇTA 15 GOL ATTI

35 yaşındaki forvet, siyah beyazlı formayla çıktığı 33 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.  
 
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