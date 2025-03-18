Beşiktaş'ta son haftaların eleştirilen ismi Ciro Immobile ile ilgili bir gelişme yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah beyazlılar, sezon sonunda İtalyan santrfor Immobile ile yollarını ayırmaya kesin gözüyle bakıyor.
Tecrübeli golcü için Suudi Arabistan ekipleri sezon sonunda siyah beyazlı camianın kapısını çalacak.
33 MAÇTA 15 GOL ATTI
35 yaşındaki forvet, siyah beyazlı formayla çıktığı 33 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlılar, sezon sonunda İtalyan santrfor Immobile ile yollarını ayırmaya kesin gözüyle bakıyor.
Tecrübeli golcü için Suudi Arabistan ekipleri sezon sonunda siyah beyazlı camianın kapısını çalacak.
33 MAÇTA 15 GOL ATTI
35 yaşındaki forvet, siyah beyazlı formayla çıktığı 33 karşılaşmada 15 gol 3 asistlik performans sergiledi.