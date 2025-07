Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.



"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ SPOR KULÜBÜDÜR" Ali Koç, konuşmasını "Fenerbahçe artık sadece sahada değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye'nin öncü spor kulübüdür" diyerek tamamladı.

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın konuşmasıyla başladı.sözleriyle törene katılanları selamladı.Ardından,diyerek iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kızılhan, bu anlaşmanın sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak Hamdi Ulukaya'ya teşekkür etti.Chobani'nin global başarılarından ve sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Kızılhan, toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, ayrıca 5 sezon boyunca Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladıklarını duyurdu.Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya konuşmasına,diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini vedediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç ay önce yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından bu iş birliğinin oluştuğunu anlatan Ulukaya,dediğini ancak bu fikrin içine işlediğini belirtti. Ardından Koç'un misafirperverliği ve insanlığı sayesinde bu ortaklığa karar verdiklerini söyledi.Uluslararası başarılarını ve geçmişini anlatan Ulukaya, Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarına selam göndererek onları ilk maça davet etti. Kadıköy'de ilk maça üniversiteye hazırlanırken kale arkasından bilet alarak geldiğini belirten Ulukaya, bugün burada bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Fenerbahçe taraftarlarına ve Türkiye'deki çocuklara seslenen Ulukaya,ifadelerini kullandı.diyen Ulukaya, sadece tabela desteğiyle değil, her anlamda kulübün yanında olacaklarını vurguladı.Törende söz alan Ali Koç ise,diyerek başladı. Ulukaya ile Davos'ta tanıştığını ve orada gördüğü çocukların Fenerbahçe formasıyla olan görüntülerinin kendisini etkilediğini anlattı. Stada ikinci kez sponsor ismi alındığını belirten Koç, bu iş birliğinin Avrupa çapında yapılan en yüksek anlaşmalardan biri olduğunu ve Adidas ile birlikte rekor düzeyde sponsorluklara imza attıklarını söyledi.Chobani'nin bu anlaşmadaki itici gücünün Hamdi Ulukaya olduğunu ifade eden Koçdedi. Ayrıca, yıllardır tanıdığı Tarkan Gürkan'ın Chobani CFO'su olduğunu ve onu çocukken ilk kez bir Fenerbahçe maçına götürdüğünü de duygusal bir anekdot olarak paylaştı.Koç, Fenerbahçe yönetimi olarak yola çıktıklarında sadece sportif başarı değil, mali disiplin, kurumsallık ve şeffaflık da vaat ettiklerini belirtti. Tüm bu olumlu gelişmelerin kendisini gelecek için çok umutlandırdığını dile getirdi. Hamdi Ulukaya ise bu anlaşmanın bir başlangıç olduğunu belirterek, daha önce deprem bölgesindeki çocuklar için 1 milyon dolarlık destek verdiklerini, bundan sonra da her yıl Türkiye'ye yardım kampanyaları başlatacaklarını söyledi.diyen Ulukaya, kulüple kurdukları bağın derinliğine dikkat çekti. Fenerbahçe'ye daha yüksek bir teklif gelirse ya aynı miktarı vereceklerini ya da daha iyi teklifin kabulü için destek olacaklarını söyleyerek,dedi.Ulukaya, iki ay içinde futbolla ilgili çok büyük bir açıklama daha yapacaklarını, ABD'de futbola büyük yatırım planladıklarını belirtti. Ali Koç isediyerek transfer gelişmelerine açık kapı bıraktı. Koç, stadyumda Atatürk ismi için yapılan başvurulara cevap alınamadığını ve bu durumun üzücü olduğunu belirtti. Ulukaya da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, bundan sonra ülkeye daha fazla yatırım yapacaklarını ve diğer şirketleri de Türkiye'ye davet edeceklerini ifade etti.diyen Ulukaya, kulübün bu potansiyeli taşıdığını vurguladı.