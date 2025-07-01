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Chiellini'den Osimhen iddialarına yanıt!

Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, Victor Osimhen'in transferiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

calendar 01 Temmuz 2025 22:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chiellini'den Osimhen iddialarına yanıt!
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Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, gündemdeki Osimhen haberlerine açıklık getirdi. İtalyan futbol adamı, Nijeryalı golcüyle ilgilenmediklerini vurguladı.

"OSİMHEN İLE BİR ALAKAMIZ YOK"

Chiellini, DAZN'a yaptığı açıklamada, "Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok" ifadelerini kullandı. Chiellini, Juventus'un transfer gündeminin farklı isimler üzerine kurulu olduğunu da ima etti.

KARARINI HALA VERMEDİ

Nijeryalı Futbolcu Victor Osimhen hala gelen teklifleri değerlendiriyor ve Galatasaray'dan istediği süre devam ediyor. Yıldız golcünün yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

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