Cher Ndour'a İtalya'dan talipler var!

Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour'a İtalya'dan talipler var. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cher Ndour'a İtalya'dan talipler var!
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21 Ocak 2025 09:59

Beşiktaş'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, İtalyan ekiplerinin gözdesi oldu. 

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Torino ve Parma, Ndour ile ilgileniyor.

Haberde, PSG'nin Ndour'a İtalyan ekiplerinden olan ilgiden memnun olduğu ve genç oyuncunun durumunu Randal Kolo Muani için kullanabileceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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