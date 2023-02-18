Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.
Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ligde 3 maç sonra galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton, Leeds United'a konuk olacak.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.
Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ligde 3 maç sonra galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton, Leeds United'a konuk olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ