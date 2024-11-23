Chelsea, aradan galibiyetle döndü!

Chelsea, milli ara sonrası oynadığı ilk maçta Leicester City'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, aradan galibiyetle döndü!
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23 Kasım 2024 17:32
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea, Leicester City deplasmanına konuk oldu. Chelsea, King Power Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nicolas Jackson ve 75. dakikada Enzo Fernandez attı. Leicester City'nin tek golünü 90+6'da Jordan Ayew penaltıdan attı.

Chelsea'de ikinci golü atan Enzo Fernandez, ilk golde de Jackson'a asist yaptı.

Premier Lig'de iki beraberlik sonrası galibiyete ulaşan Chelsea, puanını 22'ye yükseltti. Leicester City, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Leicester City, ligin bir sonraki haftasında Brentford deplasmanına gidecek.



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