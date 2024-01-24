İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Chelsea, sahasındaki karşılaşmayı 6-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jonathan Howson (K.K), 29. dakikada Enzo Fernandez, 36. dakikada Axel Disasi, 42 ve 77. dakikalarda Cole Palmer ile 81. dakikada Chukwunonso Madueke kaydetti.
Middlesbrough'un tek golü 88. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea adını Lig Kupası'nda finale yazdırdı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jonathan Howson (K.K), 29. dakikada Enzo Fernandez, 36. dakikada Axel Disasi, 42 ve 77. dakikalarda Cole Palmer ile 81. dakikada Chukwunonso Madueke kaydetti.
Middlesbrough'un tek golü 88. dakikada Morgan Rogers kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Chelsea adını Lig Kupası'nda finale yazdırdı.