Chedjou'nun turnuvasına Galatasaray'dan yakın takip

Geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Aurelien Chedjou, Kamerun'da genç yetenekleri keşfetmek için bir futbol turnuvası gerçekleştirdi. Galatasaraylı gözlemciler de turnuvayı yakından takip etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chedjou'nun turnuvasına Galatasaray'dan yakın takip
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23 Mayıs 2022 18:08
Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen ve geçtiğimiz ay kariyerini sonlandıran Aurelien Chedjou, Kamerun'da bir futbol turnuvası gerçekleştirdi.

Spor danışmanlığı görevine başlayan ve Kamerun'daki genç yetenekleri keşfetmek için turnuva düzenleyen Chedjou'nun turnuvasına, 6 futbol akademisinden U16 futbolcuları katıldı. Kamerunlu futbolseverler de turnuvaya yakından ilgi gösterirken, Chedjou organizasyona yoğun taraftar ilgisinin olmasına şaşırdığını söyledi.

Kamerun'daki turnuvayı Galatasaray, Lille, Standart Liege ve Amiens gözlemcileri de yakından takip etti.

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