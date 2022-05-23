Chedjou'nun turnuvasına Galatasaray'dan yakın takip

Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen ve geçtiğimiz ay kariyerini sonlandıran Aurelien Chedjou, Kamerun'da bir futbol turnuvası gerçekleştirdi.



Spor danışmanlığı görevine başlayan ve Kamerun'daki genç yetenekleri keşfetmek için turnuva düzenleyen Chedjou'nun turnuvasına, 6 futbol akademisinden U16 futbolcuları katıldı. Kamerunlu futbolseverler de turnuvaya yakından ilgi gösterirken, Chedjou organizasyona yoğun taraftar ilgisinin olmasına şaşırdığını söyledi.



Kamerun'daki turnuvayı Galatasaray, Lille, Standart Liege ve Amiens gözlemcileri de yakından takip etti.





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