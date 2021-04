Chapman: "Kobe'yi, Jordan ile bir tutamam..."

Eski NBA oyuncusu Rex Chapman, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile "bir tutamayacağını" söyledi.



Chapman kısa süre önce "Just Getting Started" isimli podcast'te Bryant-Jordan karşılaştırması hakkında konuştu ve herkesin tüm zamanların en iyisinin kim olduğuna farklı bir bakış açısına sahip olduğunu öne sürdü:



"Sanırım hepimiz kendi küçük bakış açımızla yaklaşıyoruz. Ben de Michael'ın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ancak, LeBron (James) bana göre yavaş yavaş bu sohbete dahil oluyor gibi. İnanılmaz bir oyuncu ve kariyerinde asla yanlış bir adımı olmadı. 'The Decision'ı falan boşverin. Kendisinin büyük, büyük bir hayranıyım, özellikle de saha dışında yaptığı her şeyin. Bu çok büyük bir artı.



Isiah Thomas, Michael'a hürmet eden biri değil. Söyledikleriyle Michael'ı aşağılamıyor, sadece Pistons olmasaydı onun bugünkü Michael Jordan olamayacağını söylüyor. Ve gerçekten, onlar ortadan kaybolana kadar da olmamıştı. Michael kendi kendine yükselmemişti, onları yıkıp geçmek zorunda kalmıştı. İnsanlar bana Kobe'yi sorduklarında, ki ben ikisine karşı da oynamıştım ve Kobe'nin nasıl bir oyuncu olduğunu görmüştüm, inanılmaz derecede iyi olmuştu. Ama onu asla Michael ile bir tutamıyorum ve bu da yalnızca daha yaşlı olduğum için."