Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kontratı bittikten sonra renklerine bağladığı Cenk Tosun, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart ile maça damga vurmuştu. Cenk Tosun, mücadele hakkında açıklamalar yaptı.



"BİRİNİN KIVILCIM YARATMASI GEREKİYORDU"



Tosun, "Kaybetmeye tahammülüm yok. Kenarda adeta kendi kendimi yedim! Saha içinde birinin kıvılcım çıkarması gerekiyordu ben de ateşi yaktım. Attığım golde Saiss'in durumu tartışmalı. Hakem sanırım itirazdan attı. Atıldığım için üzgünüm ama kazandığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı ateşlediğimi düşünüyorum" dedi.



"REKABET TAKIMI İLERİ TAŞIR"



Öte yandan Cenk, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un arkasında yedek başlaması için de "Birçok yıldız santrfor ile rekabet ettim. Bu her ikimizi de özellikle de takımı ileri taşır. Futbolda rekabet yoksa, başarı de gelmez" sözlerini sarf etti.



MAÇTA NE OLMUŞTU?



Yedek kulübesinden başladığı mücadeleye 77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine dahil olan Cenk'in ilerleyen dakikalarda attığı gol, VAR'dan gelen kararın ardından iptal edilmişti. Bundan dolayı sinirlerine hakim olamayıp yoğun itirazdan dolayı hakem Ümit Öztürk'ten sarı kart gören Tosun, ilerleyen dakikalarda başka bir pozisyondan dolayı yine hakeme itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı görüp uzatma dakikalarında oyundan atılmıştı.





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